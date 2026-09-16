Nigéria : l’Etat lance la formation de 32 000 jeunes aux métiers du numérique

Selon des informations rapportées par ApaNews, le gouvernement fédéral nigérian a lancé la Digital Training Academy (DTA). Il s’agit d’un programme de formation de six mois destiné à doter 32 000 Nigérians de compétences numériques adaptées au marché international et à faciliter leur accès à l’emploi, à l’entrepreneuriat et à l’économie numérique mondiale.



Lors du lancement du projet à Abuja, 72 850 candidatures avaient été enregistrées dans les 36 États de la Fédération et dans le Territoire de la capitale fédérale (FCT). Parmi elles, selon le ministre de l’Éducation, Dr Maruf Tunji Alausa, 19 699 candidats remplissaient les conditions d’admission, tandis que 16 000 ont été retenus pour la première cohorte.



Les formations porteront sur plusieurs domaines à forte demande, notamment le développement de logiciels, la cybersécurité, l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, le cloud computing, l’automatisation informatique, le traitement automatique du langage naturel et l’informatique quantique.



Pour accompagner le dispositif, toujours selon le média, le gouvernement prévoit de mettre à disposition des ordinateurs, une connexion internet, des centres d’accès ainsi que des formateurs et des mentors. Des partenariats avec la National Open University of Nigeria (NOUN) et le Yaba College of Technology (YABATECH) doivent contribuer à l’encadrement des bénéficiaires.