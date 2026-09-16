Avenue Bourguiba : neuf trappes de visite du programme d’électrification urbaine vandalisées

Dans un communiqué, le Conseiller technique en communication du maire de Dakar, Souleymane Kane, alerte sur des actes commis par des individus non encore identifiés.

Selon lui, neuf (09) trappes de visite récemment installées sur l’avenue Bourguiba ont été vandalisées. Pour la Ville de Dakar, la nature de ces actes reste à déterminer : s’agit-il d’un vol ou d’un sabotage ?

« L’opinion publique est prise à témoin », souligne Souleymane Kane dans le communiqué.

La Ville de Dakar déplore ces «comportements aux antipodes de la responsabilité» et appelle les populations dakaroises à des comportements citoyens et au respect du bien public.

Après le badigeonnage des affiches sur les chantiers de voirie à Ouest-Foire, un autre acte de vandalisme est signalé à Dakar. Cette fois, ce sont des équipements du programme d’électrification urbaine initié par la Ville de Dakar qui auraient été pris pour cible.