Sédhiou : le CRFPE attend toujours ses propres locaux

Installé depuis plusieurs années dans les locaux du lycée Balla Moussa Daffé, le Centre régional de formation des personnels de l’éducation (CRFPE) de Sédhiou continue de faire face à une contrainte majeure : l’absence d’infrastructures propres et adaptées à ses missions. Une situation que le député Ayib Daffé porte régulièrement auprès des autorités compétentes.



La question des conditions d’accueil et de formation au CRFPE de Sédhiou a de nouveau été remise sur la table. Le député Ayib Daffé a profité de la cérémonie de fin de formation de la 13ᵉ promotion des élèves-maîtres, organisée le week-end dernier, pour plaider une nouvelle fois en faveur de la construction de locaux dédiés à cet établissement.



Actuellement logé au lycée Balla Moussa Daffé, le CRFPE ne dispose toujours pas de ses propres infrastructures. Cette situation ne permet pas au centre de disposer d'un cadre pleinement adapté à ses missions de formation des futurs enseignants.



« Cette doléance, nous la portons depuis longtemps », a rappelé Ayib Daffé, soulignant la nécessité de doter le CRFPE de Sédhiou de locaux appropriés afin d'améliorer les conditions de formation et de travail.



La cérémonie de fin de formation a été l'occasion de mettre en lumière les efforts consentis pour la formation des personnels enseignants. Au total, 250 élèves-maîtres de la 13ᵉ promotion ont achevé leur parcours de formation.



Pour le député, la construction de locaux propres au CRFPE permettrait notamment de disposer d'espaces conçus spécifiquement pour les besoins pédagogiques, administratifs et pratiques du centre.



En attendant la concrétisation de cette vieille doléance, le CRFPE poursuit ses activités au lycée Balla Moussa Daffé, avec l'enjeu de garantir aux futurs enseignants un environnement de formation à la hauteur des exigences du métier.