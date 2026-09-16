Assemblée nationale : Pastef se réjouit de l’encadrement des fonds spéciaux et évoque «un sacerdoce»

Fidèle à sa "doctrine politique de transparence", Pastef-Les Patriotes a exprimé ce mercredi sa "satisfaction quant à l'adoption, par le Bureau de l'Assemblée nationale lors de sa séance du mardi 15 septembre 2026, de l'arrêté portant réglementation des dépenses spéciales". Dans un communiqué, le Bureau politique national estime qu'à travers cet arrêté, "une gestion conforme aux lois et règlements est mise en œuvre".





Mû par la volonté de "dissiper toute confusion entre action institutionnelle et activité politique", le texte "encadre la gestion des appuis financiers accordés par le Président de l'Assemblée nationale". Il "en définit les différentes catégories, détermine les conditions d'éligibilité des bénéficiaires et fixe les plafonds applicables ainsi que les modalités d'attribution, de paiement et de contrôle".





Le communiqué précise que l'arrêté, "excluant explicitement de son champ d'application les activités à caractère politique", soumet certaines demandes à des conditions strictes de justification. Les aides financières "obéissent en outre aux règles d'exécution des dépenses prévues par le Règlement financier de l'Assemblée nationale, et tout paiement doit être effectué par son Trésorier". Dans le cadre de la refonte de ce Règlement, le Président de l'Assemblée nationale soumet par ailleurs les "dépenses dites spéciales à des règles de vérification par la Commission de Comptabilité et de Contrôle".



Selon Pastef, "l'institution parlementaire accepte de soumettre ses propres pratiques aux exigences de transparence, de traçabilité et de contrôle, conformément à la volonté populaire exprimée au soir des élections législatives du 17 novembre 2024". Le parti conclut qu’"en politique, le respect des engagements pris envers le peuple doit demeurer un sacerdoce".