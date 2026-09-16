Visa Canada : un homme condamné à six mois de prison ferme pour escroquerie



À la barre, K. Dione a expliqué que S. Sow invoquait notamment un accident et lui faisait croire que la procédure d’obtention du visa était toujours en cours.



De son côté, le prévenu a reconnu avoir reçu le million de FCFA, qu’il dit avoir remis à un agent nommé Gora pour faire voyager la jeune femme au Canada. Il a toutefois nié toute intention d’escroquerie, affirmant qu’il n’était qu’un intermédiaire dans cette affaire.



Dans ses réquisitions, le procureur de la République a estimé que les faits d’escroquerie étaient établis et a requis un an de prison ferme. Le tribunal a finalement déclaré S. Sow coupable et l’a condamné à six mois de prison ferme. Il devra également verser à la partie civile la somme d’un million de FCFA.



A Thiès, un dénommé S. Sow a été condamné à six mois de prison ferme pour escroquerie, après avoir reçu un million de FCFA de K. Dione pour engager des démarches en vue de son voyage au Canada.Selon Seneweb, la partie civile avait remis cette somme au prévenu, qui lui avait promis l’aboutissement de la procédure dans un délai de six mois. Une fois ce délai écoulé, elle affirme n’avoir obtenu aucune réponse claire concernant son dossier.