Kosovo: l'ex-président Hashim Thaçi condamné à 25 ans de prison pour crimes de guerre

A la Haye (Pays-Bas), ce mercredi 16 septembre, un tribunal spécial à condamné l'ex-président du Kosovo, Hashim Thaçi, à 25 ans de prison. Il était accusé de crimes de guerre commis par la guérilla kosovare des années 1990. Selon nons confrères de RFI, le panel de juges internationaux des Chambres spécialisées sur le Kosovo ont notamment reconnu Hashim Thaçi coupable «d'arrestation illégale, de torture, de meurtre et de traitement cruel».



Pendant la lecture du verdict, le juge-président a déclaré : «La Chambre vous condamne à une peine unique de 25 ans d'emprisonnement, sous déduction de la période de détention déjà effectuée».



D'anciens responsables de l'UCK jugés



Toujours selon le média français, 45 ans de prison avaient été requis contre l’ex-président, sachant que la peine maximale prévue par ce tribunal spécial – créé par l’Union européenne et le Kosovo – est la perpétuité. Outre l'ancien chef de l'État, Kadri Veseli, le patron du renseignement de l'UCK et un des plus proches alliés de Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi, le porte-parole de la guérilla, et Rexhep Selimi, le chef de ses opérations ont été jugés dans ce procès.



Les quatre hommes ont été condamnés pour des crimes de guerre, de détention arbitraire, traitements cruels, tortures et meurtres commis à travers le Kosovo au cours d'une vaste chasse aux espions, aux collaborateurs et aux opposants serbes, Roms et Kosovars albanais.



Les responsables de l’UCK ont néanmoins été acquittés de crimes contre l'humanité. À l'audience, leurs proches frères, père et fils, venus écouter ce verdict, ont quitté la salle en silence, mais les yeux humides. Le dossier Thaçi n'est pas encore tout à fait refermé. Les juges doivent encore se prononcer sur des demandes de réparation.