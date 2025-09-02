Accident à Bignona : un mort et une vingtaine de blessés à Kaparan

Un grave accident de la circulation est survenu mardi matin à hauteur de Kaparan, village de la commune de Suelle (département de Bignona), faisant un mort et une vingtaine de blessés graves, rapporte l’APS.



Le drame s’est produit à la suite d’une collision entre un minicar en provenance de Thiobon et un véhicule de huit places circulant dans le sens Diouloulou–Bignona.



La victime est décédée sur le coup, tandis que les blessés ont été évacués par les sapeurs-pompiers vers le centre de santé de Bignona, a indiqué une source sécuritaire.



Certains blessés pourraient être transférés vers des structures sanitaires de Ziguinchor, en fonction de la gravité de leurs blessures, selon la même source.



Selon des témoins, le mauvais état de la route serait à l’origine du drame.



Les deux conducteurs auraient tenté d’éviter des nids-de-poule avant la collision.



Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.