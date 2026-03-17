Banque mondiale : Djibrilla Issa prend les rênes de la direction régionale à Dakar

La Banque mondiale a officialisé, ce lundi 16 mars 2026, la nomination du Nigérien Djibrilla Issa au poste de directeur de division pour un bloc stratégique regroupant le Sénégal, la Mauritanie, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau et la Gambie. Basé à Dakar, il pilotera un portefeuille massif de près de 6 milliards de dollars réparti sur ces cinq nations. Sa mission principale consistera à coordonner l'engagement de l'institution financière en étroite collaboration avec les gouvernements et les partenaires au développement pour soutenir une croissance inclusive et durable.



L'action du nouveau directeur s'articulera autour de plusieurs leviers stratégiques destinés à transformer l'économie régionale. Les priorités affichées concernent la promotion de l'emploi via des investissements dans les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, la connectivité numérique et le renforcement du capital humain. « Je me réjouis de collaborer étroitement avec les autorités nationales afin de mettre en œuvre des solutions concrètes et adaptées aux aspirations des populations », a affirmé Djibrilla Issa lors de sa prise de fonction.



Djibrilla Issa apporte une expertise de plus de vingt ans au sein du Groupe de la Banque mondiale, qu'il a intégré en 2001 en tant que spécialiste du secteur financier. Avant cette nomination, il supervisait le secteur Finance, compétitivité et investissement pour une zone complexe couvrant le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Afghanistan et le Pakistan. Son parcours est également marqué par une solide expérience africaine, ayant occupé des fonctions de direction au sein de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) dans les domaines de la régulation et de la supervision bancaires.