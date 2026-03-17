Affaire Pape Cheikh Diallo : Son ex-épouse Kya Aïdara testée négative au VIH après son audition

L'enquête sur l'animateur Pape Cheikh Diallo, arrêté pour des faits présumés d'actes contre-nature et de transmission volontaire du VIH/Sida, a franchi une étape décisive avec l'audition de son ex-épouse. Convoquée à deux reprises par la Brigade de Recherches (BR) de Keur Massar dans le cadre d'une délégation judiciaire, Kya Aïdara a été soumise à un test de dépistage qui s'est révélé négatif. Cette audition à titre de « simple renseignement » visait à vérifier l'état sérologique de la dame et à recueillir des informations sur la vie privée de l'animateur durant leur union.



Devant les enquêteurs dirigés par l’adjudant Gning, Kya Aïdara a balayé les soupçons pesant sur les mœurs de son ex-mari. Selon Seneweb qui donne l’information, elle a affirmé n'avoir jamais eu connaissance de relations masculines suspectes ou d'actes contre-nature que l’animateur aurait pu entretenir. Selon ses déclarations, Pape Cheikh Diallo menait une « vie conjugale tout à fait normale » et se comportait comme un époux « attentionné » et pleinement investi dans son rôle de père auprès de ses enfants.



Le volet médical de l'interrogatoire a permis de lever une zone d'ombre majeure concernant l'éventuelle propagation du virus au sein du cercle familial restreint. Bien qu'elle ait d'emblée déclaré être séronégative, les gendarmes ont exigé un nouveau test de confirmation sur réquisition. La dame s'est pliée à l'exercice sans opposition, et les résultats médicaux officiels ont confirmé son état de santé négatif, écartant ainsi toute contamination la concernant.