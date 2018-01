Accident à Diass: Un camion fou dérape et fait 2 blessés

Encore un accident sur l’axe Diass-Mbour. Après le carambolage survenu au mois de décembre dernier et qui a occasionné cinq(5) morts. Un camion fou a dérapé et a fait deux(2) blessés ce mercredi.

Le chauffeur Pape Ndiaye et son apprenti ont été grièvement blessés. Mais leur vie n’est pas en danger. Les deux(2) victimes ont été évacuées à l’hôpital de Mbour où elles sont internées.

Selon les témoins, le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule après avoir heurté un arbre. Et la voiture a terminé sa course en heurtant le mur d’une maison avant de s’arrêter.