Accident à Louga: le bilan s'alourdit encore

Un blessé décédé au cours de son évacuation sur Dakar porte le bilan à 22 morts après l’accident survenu ce lundi matin dans la commune de Ngeun Sarr (arrondissement de Sakal, département de Louga (nord), selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale.



L’accident qui a impliqué un car de transport en commun et un camion avait fait un premier bilan de 21 morts et 24 blessés dont 7 graves évacués à Dakar par hélicoptère, selon la même source.





Cet évènement tragique est survenu une semaine après celui de Sikilo, une localité du centre du Sénégal, qui avait fait 42 morts et une centaine de blessés.