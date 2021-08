Accident à Ndioum : Mansour Faye annonce qu’il va se rendre sur les lieux de l'accident

Au moins 14 morts ont été dénombrés dans un terrible accident qui s’est produit très tôt le matin sur la Route nationale 2 entre Ndioum et Tarédji. La cause : une collision entre un car de transport Ndiaga Ndiaye et un minibus. Mansour Faye annonce qu’il va se rendre sur les lieux de l'accident en compagnie de son homologue en charge du Développement Communautaire, Samba Ndiobene Ka.



« Je compte me rendre sur les lieux en compagnie de mon homologue en charge du Développement Communautaire, Monsieur Samba Ndiobene Ka », lit-on sur la page Facebook de Mansour Faye, ministre des Infrastructures, des transports Terrestres et du Désenclavement.



Mansour Faye profite de cette "occasion malheureuse" pour rappeler à tous les conducteurs quelques règles de sécurité à respecter en période d’hivernage où les pluies sont récurrentes et les chaussées glissantes ». Il indique que les blessés sont pris en charge dans de meilleures conditions.