Accident à Ranérou : une collision entre un L200 et un "7 places" fait un mort et plusieurs blessés

Un grave accident de la circulation s’est produit jeudi soir aux environs de 21 heures à Oudalaye, dans le département de Ranérou (nord-est du Sénégal), entraînant la mort d’une personne et faisant plusieurs blessés, selon une source sécuritaire contactée par l’APS.



L’accident a eu lieu lorsqu’un véhicule de type L200 est entré en collision avec une voiture « 7 places » en provenance de Touba. Les circonstances exactes de l’accident ne sont pas encore déterminées, mais l’impact a été suffisamment violent pour causer des dégâts humains importants.



Les autorités locales et les services de secours se sont rendus sur place pour évacuer les blessés et sécuriser le site de l'accident. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les causes de cette collision tragique.