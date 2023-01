Accident au Sénégal : une soixantaine de morts décomptées, les mesures polémiques de l’Etat et les transporteurs divisés

Encore un autre accident mortel sur nos routes à l’entrée de Ngeun Sarr. 19 vies humaines perdues et 24 blessés. Cela met en évidence la nécessité de renforcer les mesures de sécurité routière. Mes condoléances émues aux familles éplorées. Prompt rétablissement aux blessés.

— Macky Sall (@Macky_Sall) January 16, 2023



Les accidents de la circulation sont devenus récurrents ces derniers jours au Sénégal. En l’espace d’une semaine, une soixantaine de personnes ont perdu la vie et plusieurs blessés enregistrés dans quatre accidents dont les trois font suite à une collision.En effet, alors qu’on n’a pas fini de parler de l’accident tragique de Sikilo, dans le département de Kaffrine survenu dans la nuit de samedi 7 à dimanche 8 janvier dernier, et qui a enregistré 42 morts à la date du samedi 14 janvier et 98 blessés, un autre accident mortel vient de se produire.Dix-neuf (19) personnes sont décédées sur le coup. Le drame survenu dans la nuit du lundi 16 janvier, entre Bande Diop et Nguédiène, dans la commune de Sakal (région de Louga), a fait une vingtaine des blessés. Ces dernières ont été transportés à l'hôpital de Louga.Le maire de la commune de Ngueun Sarr, qui a effectué le déplacement sur les lieux après le drame, a déclaré sur les ondes de la Rfm, qu’une collision entre un car "Ndiaga Ndiaye" en provenance de Djifal, dans la commune de Sakal et un camion, est à l’origine du sinistre.Il a ajouté en précisant que le car "Ndiaga Ndiaye" voulait éviter un âne qui traversait la route. C’est ainsi qu’il a fait face à un camion, entrainant un choc frontal. Parmi les victimes, des membres d’une famille qui rentraient après avoir assisté à un « tour de famille » qui a eu lieu à Thiambène. Ils habitaient à Ndeugoue, dans l’arrondissement de Sakal.Dans la même semaine, à la veille de l’accident de Sikilo, un autre accident s’est produit à Thiès (70 kilomètres de Dakar). Un camion a écrasé un conducteur de moto-Jakarta. La victime est morte sur le coup.Le 9 janvier dernier, vers Podor, dans le nord du Sénégal, un bus qui, roulant à vive allure, a terminé sa course « contre des arbres ». Trois morts et plus d’une quarantaine de blessés ont été enregistrés.