Accident d'un hélicoptère de l'OTAN : mort d'une militaire canadienne, cinq portés disparus

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé ce jeudi 30 avril qu'une militaire canadienne a été tuée et que cinq autres militaires sont portés disparus après l'accident d'un hélicoptère militaire engagé dans une mission de l'Otan. Il s'était abîmé en mer mercredi soir entre la Grèce et l'Italie.



"Hier, un hélicoptère de la marine royale engagé dans une mission de l'Otan et transportant six membres des Forces armées canadiennes s'est écrasé dans la mer Ionienne au large des côtes de la Grèce", a expliqué Justin Trudeau. Il a annoncé qu'"une victime a été retrouvée et cinq membres ont été portés disparus". "Ils sont tous des héros", a souligné le Premier ministre, ajoutant s'être entretenu avec le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg.



Les recherches des cinq militaires portés disparus sont toujours en cours, en partenariat avec l'Italie, la Grèce, les États-Unis et la Turquie. Le corps retrouvé est celui d'Abbigail Cowbrough, a confirmé le chef d'état-major Jonathan Vance, après que Shane Cowbrough a annoncé le décès de sa fille dans le crash sur Facebook.



La cause de l'accident est "inconnue"

L'hélicoptère, un CH-148 Cyclone, était déployé à bord de la frégate NCSM Fredericton, dans le cadre de l'opération "Reassurance", qui compte jusqu'à 915 soldats en Europe. L'hélicoptère revenait vers la frégate lorsque le contact a été perdu, lors d'une séance d'entraînement au côté de navires italien et turc, selon le général.



La cause de l'accident est "inconnue" et les boîtes noires ont été retrouvées, a précisé Harjit Sajjan, le ministre canadien de la Défense, lors d'une conférence de presse commune. Les enregistreurs de vol vont être rapportés au Canada pour y être analysés.



Une enquête a été lancée sur "les circonstances entourant ce terrible accident", a précisé général Vance ajoutant que "tous les hélicoptères CH-148 vont être mis en pause opérationnelle" pendant l'enquête.