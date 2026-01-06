Réseau social
Accident de la route à Tanger : la dépouille de l’étudiante sénégalaise rapatriée jeudi prochain à Dakar
La dépouille d'Aicha Faye Samb sera rapatriée à Dakar, jeudi prochain. Cette dernière avait fait un accident de voiture avec trois (03) de ses camarades sur la route Rabat – Kénitra, alors qu'elles se rendaient à Tanger pour soutenir les lions du Sénégal qui affrontaient le Soudan (3-1) en huitièmes de finale de la CAN 2025, le 3 janvier 2026. 

Sur les ondes de la Radio Futur Média, Omar Ndiaye, responsable à la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) et parent de la défunte, a déclaré qu’il ne restait que «06 mois à Aicha Faye Samb pour terminer ses études et prendre ses services ». 
Fatime Guèye (Stagiaire)

Mardi 6 Janvier 2026 - 13:56


