Accident de la route à Tanger : la dépouille de l’étudiante sénégalaise rapatriée jeudi prochain à Dakar

La dépouille d'Aicha Faye Samb sera rapatriée à Dakar, jeudi prochain. Cette dernière avait fait un accident de voiture avec trois (03) de ses camarades sur la route Rabat – Kénitra, alors qu'elles se rendaient à Tanger pour soutenir les lions du Sénégal qui affrontaient le Soudan (3-1) en huitièmes de finale de la CAN 2025, le 3 janvier 2026.



Sur les ondes de la Radio Futur Média, Omar Ndiaye, responsable à la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) et parent de la défunte, a déclaré qu’il ne restait que «06 mois à Aicha Faye Samb pour terminer ses études et prendre ses services ».