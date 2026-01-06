Accident de la route à Tanger : la dépouille de l’étudiante sénégalaise rapatriée jeudi prochain à Dakar

La dépouille d'Aicha Faye Samb sera rapatriée à Dakar, jeudi prochain. Cette dernière avait fait un accident de voiture avec trois (03) de ses camarades sur la route Rabat – Kénitra, alors qu'elles se rendaient à Tanger pour soutenir les lions du Sénégal qui affrontaient le Soudan (3-1) en huitièmes de finale de la CAN 2025, le 3 janvier 2026.
Sur les ondes de la Radio Futur Média, Omar Ndiaye, responsable à la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) et parent de la défunte, a déclaré qu’il ne restait que «06 mois à Aicha Faye Samb pour terminer ses études et prendre ses services ».
Sur les ondes de la Radio Futur Média, Omar Ndiaye, responsable à la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) et parent de la défunte, a déclaré qu’il ne restait que «06 mois à Aicha Faye Samb pour terminer ses études et prendre ses services ».
Autres articles
-
Affaire des 76 véhicules parlementaires : Guy Marius Sagna dénonce une «défaillance» et «un mauvais exemple»
-
Décharge de Mbeubeuss: le gouvernement espère une «finalisation» des travaux pour juin-juillet 2026
-
Liberté 5 : sept (07) personnes en garde à vue après la mort par overdose d'un jeune dans un appartement meublé
-
Université: les raisons de la démission de Ndiabou Séga Touré, ex-secrétaire nationale adjointe du SUDES-ESR
-
Lutte et ordre public : une réunion de crise convoquée à la Gouvernance de Dakar