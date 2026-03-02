Eau et assainissement : 72 milliards FCFA investis pour Kaffrine et Kaolack

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, le Docteur Cheikh Tidiane Dièye, réalise une séquence stratégique de terrain les 2 et 3 mars 2026 dans les régions de Kaffrine et Kaolack. Placée sous le thème « Mobiliser l’eau pour produire, assainir pour protéger », cette mission de 48 heures vise à accélérer l'accès aux services de base conformément à l'Agenda national de transformation « Sénégal 2050 ».



Selon les services du ministère, le premier volet de la tournée concerne le Projet de mobilisation des ressources en eau du Bassin versant du Nianija Bolong (PROMOREN) à Koungheul. Ce programme de 36,08 milliards FCFA, financé par l'État et la Banque Islamique de Développement, prévoit de mobiliser 46,6 millions de m³ d'eau par an. L'objectif est de valoriser 12 000 hectares de terres et de générer 60 000 emplois directs et indirects, dont 50 % destinés aux femmes et aux jeunes.



Le second volet, prévu le 3 mars, est marqué par l'inauguration du système d'assainissement semi-collectif de Gandiaye, réalisé par l'ONAS pour un coût de 3,31 milliards FCFA. L'infrastructure comprend 31 km de réseaux, deux stations de pompage et une station d'épuration d'une capacité de 750 m³ par jour. Ce dispositif vise à éradiquer les dépotages sauvages tout en permettant la valorisation agricole des boues stabilisées dans une logique d'économie circulaire.



Au total, 72 milliards FCFA sont mobilisés à travers ces différentes interventions pour toucher 175 000 bénéficiaires directs. Ces investissements, qui incluent également le renforcement de sept villes secondaires en infrastructures d'assainissement, s'inscrivent dans la politique de restauration de l'équité territoriale et de souveraineté alimentaire prônée par le président Bassirou Diomaye Faye.