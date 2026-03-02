Kolda : les travailleurs des collectivités territoriales en brassards rouges pour réclamer le paiement intégral de l’indemnité spéciale

Des travailleurs des collectivités territoriales de Kolda ont arboré des brassards rouges ce lundi 2 mars pour exiger le paiement intégral de l’indemnité complémentaire spéciale qui leur a été accordée après une longue lutte syndicale. À travers cette action, les agents entendent dénoncer les disparités constatées dans l’application de cette mesure, certaines collectivités ayant déjà procédé au paiement intégral, tandis que d’autres tardent encore à s’exécuter.



Prenant la parole au nom de l’intersyndicale régionale, son président Ibrahima Koïta a exprimé la colère des travailleurs face à cette situation jugée injuste. Selon lui, il est hors de question que les agents soient traités différemment selon les collectivités.



« Il est inadmissible que certaines collectivités territoriales paient intégralement ces indemnités à leurs agents pendant que d’autres traînent le pied. Cette indemnité a été obtenue après une longue lutte et doit être appliquée partout de la même manière », a-t-il martelé.



Le responsable syndical rappelle que, dans l’entendement de l’État, cette indemnité complémentaire spéciale constitue une composante du salaire des agents des collectivités territoriales. À ce titre, elle doit être versée de façon régulière et intégrale, au même titre que les autres éléments de rémunération.



Face aux retards constatés dans certaines localités, l’intersyndicale régionale appelle les présidents de conseils départementaux et les maires à prendre leurs responsabilités afin de procéder sans délai au paiement intégral de cette revalorisation salariale.



À défaut, prévient Ibrahima Koïta, le mouvement syndical se réserve le droit de durcir le ton. « Si certaines collectivités persistent à ne pas payer, la lutte sera réorientée vers les autorités locales concernées. Nous n’accepterons pas que des élus refusent d’appliquer une mesure déjà validée par l’État », a-t-il averti.



Pour les travailleurs, les arguments avancés par certains élus pour justifier le non-paiement de ces indemnités sont jugés inacceptables, d’autant plus que cette revalorisation salariale est considérée comme un acquis qu’aucune collectivité ne peut remettre en cause.