Mbour : lancement de la Semaine nationale de la femme 2026

La ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, Maïmouna Dièye, a officiellement lancé la Semaine nationale de la femme ce dimanche 1er mars 2026 à Mbour. Placée sous le thème « Plan de redressement économique et social : Jubbanti Koom, les femmes en action », cette édition vise à intensifier l'autonomisation économique des femmes et la formalisation de leurs activités de production.



L'événement servira d'espace de co-construction pour élaborer un mémorandum national issu de consultations dans huit pôles territoriaux. Ce document identifiera les besoins prioritaires et les actions nécessaires pour intégrer pleinement les femmes dans les chaînes de valeur à forte valeur ajoutée, notamment dans l'économie bleue, la gestion portuaire et l'accès aux marchés publics.



Le gouvernement a annoncé des programmes de renforcement des compétences techniques et technologiques, ainsi que des mesures spécifiques pour la région de Thiès. Ces orientations incluent le soutien à la résilience des ménages vulnérables et la protection de l'enfance, en réponse aux défis structurels du pays.



En marge de la cérémonie, les représentantes des organisations féminines ont exposé leurs doléances principales. Leurs revendications portent notamment sur l'amélioration de l'accès au foncier, l'approvisionnement en eau en milieu rural, le financement adapté de leurs projets et une présence accrue dans la vie politique.