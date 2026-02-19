Réseau social
Cinq pays annoncent l’envoi de troupes pour une nouvelle force internationale de stabilisation à Gaza



Le commandant de la Force internationale de stabilisation à Gaza (ISF) a annoncé jeudi que cinq pays se sont engagés à fournir des troupes pour intégrer cette nouvelle structure sécuritaire en cours de formation.
 
Le général de division Jasper Jeffers, s’exprimant lors de la réunion inaugurale du Conseil de paix à Washington, a précisé que l’Indonésie, le Maroc, le Kazakhstan, le Kosovo et l’Albanie ont promis l’envoi de soldats. Par ailleurs, l’Égypte et la Jordanie assureront la formation des forces de police.
 
Dans le même temps, Jeffers a indiqué que l’Indonésie a accepté d’occuper le poste de commandant adjoint de la force.
 
« Avec ces premières étapes, nous contribuerons à apporter la sécurité dont Gaza a besoin pour garantir notre prospérité future et une paix durable », a-t-il déclaré.
Anadolu Agency

Jeudi 19 Février 2026 - 19:31


