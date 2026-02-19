Maroc : des peines de trois mois à un an ferme pour les supporters sénégalais détenus à Rabat

La justice marocaine a rendu son verdict, jeudi 19 février à Rabat, à l’issue du procès de 18 supporters sénégalais et d’un ressortissant français interpellés lors des incidents survenus pendant la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 opposant le Maroc au Sénégal.



Le juge a suivi les réquisitions du procureur du Roi, estimant les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés. La partie civile a, elle aussi, réitéré ses demandes en faveur d’une application stricte de la loi. De son côté, l’avocat de la défense a plaidé la nullité des faits et sollicité la clémence du tribunal, rapporte Bacary Cissé, président Commission Communication de la Fédération sénégalaise de Football (FSF).



Après s’être retiré durant près de trois heures pour délibérer, le tribunal a rendu une décision jugée sévère par les proches des accusés. Des peines de trois mois, six mois et un an de prison ferme ont été prononcées, en fonction du niveau d’implication retenu contre chacun.



Selon Bacary Cissé, l’annonce du verdict a suscité une vive émotion dans la salle d’audience. L’atmosphère est rapidement devenue tendue, les détenus peinant à contenir leur détresse. L’un d’eux a même été victime d’un malaise, nécessitant une prise en charge.

