PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Naps : le rappeur marseillais condamné à sept ans de prison avec mandat de dépôt pour viol



Naps : le rappeur marseillais condamné à sept ans de prison avec mandat de dépôt pour viol
Le rappeur marseillais a été condamné pour avoir violé une femme de 20 ans dans sa chambre d’hôtel, le 1er octobre 2021 à Paris. Jugé depuis lundi devant la cour criminelle, il contestait les faits.
 
Les réquisitions étaient tombées ce jeudi matin : l’accusation avait demandé sept ans de prison, avec mandat de dépôt à effet différé, à l’encontre du rappeur Naps, jugé depuis lundi pour viol.
 
Le rappeur marseillais, auteur du tube « La kiffance » - Nabil Boukhobza de son vrai nom - comparaissait devant la cour criminelle de Paris où il était accusé d’avoir abusé une jeune femme pendant son sommeil, en septembre 2021, dans sa chambre d’hôtel.
Le Parisien

Jeudi 19 Février 2026 - 20:03


