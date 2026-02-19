Naps : le rappeur marseillais condamné à sept ans de prison avec mandat de dépôt pour viol

Le rappeur marseillais a été condamné pour avoir violé une femme de 20 ans dans sa chambre d’hôtel, le 1er octobre 2021 à Paris. Jugé depuis lundi devant la cour criminelle, il contestait les faits.
Les réquisitions étaient tombées ce jeudi matin : l’accusation avait demandé sept ans de prison, avec mandat de dépôt à effet différé, à l’encontre du rappeur Naps, jugé depuis lundi pour viol.
Le rappeur marseillais, auteur du tube « La kiffance » - Nabil Boukhobza de son vrai nom - comparaissait devant la cour criminelle de Paris où il était accusé d’avoir abusé une jeune femme pendant son sommeil, en septembre 2021, dans sa chambre d’hôtel.
