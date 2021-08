Accident meurtrier sur la route de Podor: Macky Sall exprime sa "douleur et souhaite prompt rétablissement aux blessés"

J’exprime ma douleur suite au terrible accident de la route tôt ce matin au croisement de Guédé et de la RN2 à Podor. Je présente mes condoléances aux familles des 11 personnes décédées et souhaite prompt rétablissement aux bléssés.

— Macky Sall (@Macky_Sall) August 3, 2021



Le président Macky Sall a exprimé sa douleur suite à l’accident sur la route de Podor, au nord du Sénégal ce matin et ayant causé une dizaine de morts. Il a présente ses condoléances aux familles des 11 personnes décédées et souhaite prompt rétablissement aux blessés.« J’exprime ma douleur suite au terrible accident de la route tôt ce matin au croisement de Guédé et de la RN2 à Podor. Je présente mes condoléances aux familles des 11 personnes décédées et souhaite prompt rétablissement aux blessés », a twitté le chef de l’Etat.