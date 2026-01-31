Engagement citoyen : Kolda honore ses bâtisseurs à la Maison du Citoyen

L’engagement citoyen a été à l’honneur ce vendredi 31 janvier à la Maison du Citoyen de Kolda, à l’occasion d’une journée d’hommage organisée par la Convention Régionale des Jeunes (CRJ), avec l’accompagnement de la section locale du Forum Civil.



Cette initiative vise à « célébrer, honorer et immortaliser des hommes et des femmes issus de divers secteurs d’activités qui se sont illustrés par leurs contributions remarquables et leur exemplarité au service des populations », a expliqué Aliou Badara Baldé, alias Badou Gaïndé, président du comité de pilotage de la Convention Régionale des Jeunes de Kolda. Selon lui, cette journée se veut un moment de reconnaissance, mais aussi une source d’inspiration pour les générations actuelles et futures.



Au nom des récipiendaires, Abdoul Wahab Dramé, jeune acteur de développement, s’est réjoui de cette initiative qu’il considère comme une véritable source de motivation pour de nombreux Koldois. Il a profité de l’occasion pour lancer un appel fort à la jeunesse, l’invitant à adopter de bons comportements, à croire en ses capacités et à s’engager pleinement afin de jouer sa partition dans l’œuvre collective de construction du développement de la région de Kolda.



Présent à la cérémonie, le député Yoba Baldé s’est félicité de la tenue de cette journée d’hommage qu’il juge salutaire. Il a exhorté la jeunesse du Fouladou à poursuivre le combat pour la promotion des libertés et le développement de la région, tout en recommandant aux initiateurs de pérenniser cette journée afin d’en faire un rendez-vous annuel de reconnaissance et de valorisation de l’engagement citoyen.



À travers cette initiative, la Convention Régionale des Jeunes et ses partenaires entendent renforcer la culture de l’engagement, de l’exemplarité et de la citoyenneté active au service du développement local.