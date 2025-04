Accident mortel sur l’axe Linguère-Matam: une collision entre un bus Sénégal Dem Dikk et une Peugeot fait cinq (5) morts

Un accident de la circulation impliquant un bus de Sénégal Dem Dikk et une Peugeot 406 a fait cinq (5) morts et deux (2) blessés, jeudi 11 avril, sur l'axe routier Linguère-Matam, à hauteur de la localité de Nakara, dans le département de Ranérou (nord-est).



Les services de secours, dépêchés sur les lieux, ont procédé à l'évacuation des victimes vers l'hôpital Magatte Lo de Ranérou, rapporte le Correspondant Emédia à Linguère.



La gendarmerie nationale a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de cette collision mortelle.