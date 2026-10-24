“Lions” en feu : Nicolas Jackson signe un doublé, Iliman Ndiaye et Ibrahim Mbaye passeurs décisifs

Le choc de la 8e journée de Premier League entre Aston Villa et Manchester City, ce samedi, met en avant trois attaquants sénégalais en pleine forme : Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye et Ibrahim Mbaye.



Nicolas Jackson a d’abord ouvert le score pour les Villans dès la 5e minute. Il a ensuite signé un doublé à la 59e minute, bien servi par son coéquipier Ibrahim Mbaye, portant le score à 2-1.



Côté Citizens, Iliman Ndiaye s’est aussi montré décisif en délivrant une passe à Erling Haaland, qui avait égalisé à 1-1. Les trois attaquants brillent dans cette rencontre intense.