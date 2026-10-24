Axe Ndande-Kébémer : le bilan de l’accident s’alourdit à huit morts

Le bilan de l’accident de la circulation survenu le vendredi 23 octobre 2026, aux environs de 21 heures, sur l’axe Ndande-Kébémer, s’est alourdi. Deux nouvelles victimes sont à déplorer : hospitalisés au district sanitaire de Kébémer, deux blessés ont succombé ce samedi 24.



Le bilan macabre passe ainsi à huit décès, contre six annoncés la veille.