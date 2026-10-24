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Axe Ndande-Kébémer : le bilan de l’accident s’alourdit à huit morts



Axe Ndande-Kébémer : le bilan de l’accident s’alourdit à huit morts
Le bilan de l’accident de la circulation survenu le vendredi 23 octobre 2026, aux environs de 21 heures, sur l’axe Ndande-Kébémer, s’est alourdi. Deux nouvelles victimes sont à déplorer : hospitalisés au district sanitaire de Kébémer, deux blessés ont succombé ce samedi 24. 

Le bilan macabre passe ainsi à huit décès, contre six annoncés la veille. 
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Moussa Ndongo

Samedi 24 Octobre 2026 - 15:15


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