Accident tragique sur l'autoroute Ila Touba : le directeur de cabinet du maire appelle à renforcer la structure sanitaire de Réfane

Les autorités locales ont rapidement réagi à cet accident tragique. Le directeur de cabinet du maire de Réfane, Ngouille Ndour, s'est rendu sur les lieux pour évaluer la situation et exprimer sa solidarité aux victimes. Selon les informations fournies par M. Ndour, le véhicule impliqué dans l'accident transportait 20 passagers. Les secours, dirigés par les sapeurs-pompiers, ont dénombré 11 morts et 11 blessés. Ces derniers ont été rapidement évacués vers les hôpitaux de Khombole et Diourbel pour des soins.



Dans un entretien avec le correspondant de radio Sénégal international (RSI), M. Ndour a insisté sur la nécessité de renforcer les infrastructures sanitaires de la commune pour mieux gérer les situations d'urgence telles que celle-ci. "Au nom du maire, nous lançons un appel aux autorités pour qu'elles prennent des mesures sécuritaires pour faire face aux accidents. Les populations de Réfane ont réussi à construire une structure sanitaire, mais nous demandons à l'État de renforcer cette structure pour une meilleure prise en charge des victimes en cas d'accident", a-t-il déclaré.