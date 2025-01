Accidents de la route au Sénégal : 700 décès par an, l’État s’engage pour réduire ce bilan dramatique

La mise en place d’outils et d’indicateurs clés de performance pour mieux évaluer les risques et les comportements sur les routes.

Le renforcement des capacités des ingénieurs et des professionnels de la route afin de concevoir des infrastructures plus sûres et de mieux encadrer la circulation.

Un audit rigoureux et une inspection approfondie des routes pour identifier les zones à risque et y apporter les améliorations nécessaires.

Chaque année, le Sénégal enregistre près de 700 décès dus aux accidents de la route, un chiffre alarmant révélé par Boubacar Diop, Secrétaire général de l’Agence Nationale de Sécurité Routière (ANASER). Ces statistiques, fournies par les Forces de défense et de sécurité (FDS), excluent les décès survenus après hospitalisation, ce qui indique que le bilan pourrait être encore plus lourd.Face à cette situation préoccupante, l’État sénégalais s’engage fermement à réduire ce nombre de 50 % d’ici 2030. Un objectif ambitieux qui s’inscrit dans le cadre d’un programme triennal soutenu par les Nations Unies. Ce programme, qui lutte activement contre les accidents de la route, repose sur plusieurs axes essentiels :Le Sénégal, conscient des enjeux de sécurité routière, travaille également à sensibiliser la population aux dangers de la route. De plus, l’Etat s’engage à améliorer les conditions de travail des forces de sécurité et des autorités compétentes.