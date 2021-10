Accord entre Xavi et le Barça !

Ronald Koeman n'est plus l'entraîneur du Barça depuis quelques heures. L'information a été communiquée dans la nuit, peu de temps après la nouvelle défaite catalane sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-0). Très rapidement, un nom est apparu comme le grand favori pour prendre la suite, Xavi, actuellement poste au Qatar, dans le club d'Al Sadd. D'après Sport, l'ancien milieu de terrain a même déjà trouvé un accord pour revenir au club et prendre en main l'équipe première.



Le média ne précise pas la durée de contrat du coach de 41 ans mais donne quelques informations supplémentaires. En effet, au-delà de l'accord conclu avec Xavi, le Barça va devoir indemniser le club qatari à hauteur d'un million d'euros. C'est le montant de la clause libératoire. Satisfait des résultats obtenus, le vainqueur du dernier championnat avait fait prolonger son technicien en mai dernier pour deux saisons de plus, soit jusqu'en 2023.



Le Barça va devoir payer la clause de Xavi

Malgré les difficultés financières traversées actuellement par les Culés, l'argent ne serait pas un problème, du moins pas à ce montant-là. Tout devrait aller très vite même car, pour Sport, l'officialisation du retour de Xavi sera annoncée dans les prochaines heures, peut-être même dès aujourd'hui. Preuve que tout sera bousculé avant même le prochain match, le staff technique qui va accompagner le nouveau coach est déjà connu.



Xavi va débarquer avec trois autres membres dans ses bagages. Son frère, Oscar Hernandez, et Sergio Alegre, qui étaient déjà ses assistants au Qatar, seront de la partie, ainsi qu'Ivan Torres, le préparateur physique de cette équipe. C'est avec eux que l'ancien métronome (1998-2015) formé au club va devoir rectifier une situation sportive très compliquée puisqu'après la défaite d'hier soir, le Barça est 9e de Liga et est loin d'être qualifié pour les 8es de finale de Ligue des Champions.