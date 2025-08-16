Accord total entre Paris FC et Saint-Gall pour le transfert de Willem Geubbels !

Cette montée en puissance n’a pas échappé aux clubs français, qui suivaient attentivement l’évolution du dossier. En Ligue 1, le RC Lens avait pris quelques renseignements en début de mercato, tandis que le Stade Rennais, anticipant un éventuel départ d’Arnaud Kalimuendo, avait placé Geubbels dans sa short-list. Le Toulouse FC, en quête d’un buteur depuis le départ de Joshua King et face aux difficultés de Frank Magri à s’imposer à la pointe de l’attaque, se montrait particulièrement intéressé. Malgré un prix fixé par Saint-Gall, qui pourrait refroidir certains prétendants, les Violets disposaient de moyens financiers pour tenter leur chance. Toutefois, la concurrence restait rude, puisque plusieurs clubs anglais et allemands s’étaient également positionnés. Et selon nos informations, c’est le Paris FC qui a fait une grande incursion dans le dossier.



Le Paris FC frappe un grand coup

Willem Geubbels a trouvé son nouveau point de chute. Séduit par le projet ambitieux du Paris FC, fraîchement promu en Ligue 1, l’attaquant français a donné son feu vert pour rejoindre la capitale, d’après nos indiscrétions. Les dirigeants parisiens, désireux de frapper un grand coup sur le marché estival, ont rapidement intensifié les discussions avec le FC Saint-Gall, aboutissant à un accord total autour d’un montant avoisinant les 9 M€ avec des bonus supplémentaires. Ce transfert représente tout simplement la plus grosse vente de l’histoire du club suisse (après les 3,5 M€ de Charles Amoah en 2000 pour Sturm Graz), preuve de l’importance prise par Geubbels depuis son arrivée et de la valeur qu’il a su créer grâce à ses performances. Le joueur va prochainement passer sa visite médicale.

​

De son côté, le joueur est particulièrement enthousiaste à l’idée de retrouver la Ligue 1, championnat qu’il connaît bien pour y avoir évolué sous les couleurs de Lyon, Monaco et Nantes. Pour le Paris FC, ce recrutement s’inscrit dans une stratégie claire : bâtir un effectif compétitif capable de rivaliser dès sa première saison dans l’élite. En multipliant les renforts ciblés et expérimentés, le club francilien veut offrir à son entraîneur une attaque redoutable, et l’arrivée d’un Geubbels en pleine confiance pourrait bien devenir l’un des symboles du renouveau parisien. Stéphane Gilli l’avait récemment annoncé : «on attend encore trois ou quatre recrues, dont un attaquant de pointe, un milieu de terrain, un latéral et un gardien». Et c’est désormais chose faite, un nouveau renfort offensif devrait rejoindre les lignes offensives déjà occupées par Moses Simons, Jean-Philippe Krasso, Mathieu Cafaro ou encore Lamine Gueye.



