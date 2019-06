Accusations de la BBC contre Aliou Sall: le ministre sénégalais de la Justice Me Malick Sall réagit

Le ministre sénégalais de la Justice, Me Malick Sall, a réagi aux accusations du journal britannique BBC qui accuse le frère du chef de l’Etat Aliou Sall de corruption dans l’exploitation du pétrole et du gaz du Sénégal.



« J’ai entendu Aliou Sall dire qu’il a porté plainte devant la justice sénégalaise et devant les juridictions anglaises. Je prends acte de ça et je suis convaincu que la justice sénégalaise ou anglaise rendra ce qu’il faut pour que la vérité éclate », a réagi le Garde des Sceaux sur la Rfm.



Me Sall a fait savoir qu’il n’intervient pas dans le fonctionnement de la justice. « Je suis ministre, je ne suis procureur ni juge, j’interviens dans l’organisation de la justice, mais pas dans le rendu ». Il indiqué que le procureur ne peut pas s’autosaisir, car les parties ont le taureau par les cornes.



« Nous sommes dans un pays de droit, chacun dit ce qu’il veut dans le respect de la loi. Si on dit des choses qui peuvent engager l’honorabilité de la personne, la personne est en droit de porter plainte contre vous », précise-t-il. Le ministre a indiqué BBC est un organe de presse comme tous les autres. « La BBC peut se tromper ou être manipulée », dit-il.