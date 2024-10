Accusé de viol, Mbappé affirme avoir eu une relation sexuelle "consentie" en Suède

Dans cet énorme multiplex que devient l’affaire suédoise de Mbappé, Le Parisien vient de marquer. Selon les informations du journal francilien, confirmées par RMC Sport, Kylian Mbappé aurait eu une relation sexuelle avec une jeune femme au cours de cette nuit du 10 au 11 octobre.



Là où certains médias suédois indiquent que le joueur français est visé par une plainte pour viol, le quotidien assure de son côté que ces ébats étaient consentis après une rencontre en boîte de nuit… Des SMS « à tonalité très positive » pourraient même confirmer cette version. Ok, mais alors ? Rien n’assure en revanche que ces messages, s’ils existent bien, ont été écrits par la victime ou qu’ils innocenteraient l’international français d’actes répréhensibles. Rien n’indique non plus que la personne qui a déposé plainte est la même que celle qui a passé la nuit avec le capitaine des Bleus, alors que – faut-il encore le rappeler – le bureau du procureur suédois n’a toujours pas confirmé officiellement que le nom de l’attaquant français était lié à cette affaire.



Le clan Mbappé avait parlé mardi « d’une nouvelle rumeur calomnieuse » avant que l’avocate du joueur de 25 ans n’assure que ce dernier était « particulièrement serein » et qu’il ne « comprenait pas du tout ce qui peut lui être reproché. »



Avec Sofoot