Accusé par ses camarades de parti d’avoir un agenda caché, Amadou Ba assène ses vérités

Le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Amadou Ba, accusé par ses camarades de parti dont Bara Ndiaye, d’avoir un agenda caché, a profité de la séance plénière lundi à l’Assemblée nationale pour asséner ses vérités à des détracteurs.



« Mon ambition, c’est de travailler en toute loyauté auprès du chef de l’Etat. Je fais tout mon possible pour que cette loyauté ne soit pas prise à défaut, a précisé M. Ba, devant les parlementaires qui n’ont pas manqué de lui réserver une ovation.



Le Coordonnateur du parti au pouvoir, Alliance pour la République (Apr), des Parcelles Assainies (banlieue de Dakar), fait l’objet « d’attaques et de coups bas depuis un certains temps », selon ses proches. Mais l’intéressé affirme que sa préoccupation, c’est de travailler aux côtés du président Sall.



« Aux Parcelles assainies, nous sommes tous de la famille. Nous appartenons à l’Apr. Il y a eu quelques militants qui n’étaient pas contents. Je vais les recevoir pour qu’on puisse changer. L’objectif est de renforcer le parti, mais au-delà, c’est de renforcer tous les alliés du président », dira-t-il.



Amadou Ba a rappelé que le président lui a fait confiance et lui a demandé de faire de la politique. Dans tout parti, il peut y avoir des frustrations, ça et là, justifiées ou pas. « Nous tenterons d’apporter des éléments de solution », a-t-il notamment promis.