Actes contre nature : Serigne Assane Mbacké et ses quatre co-accusés condamnés à 5 ans de prison ferme

La Chambre criminelle de Dakar a rendu hier, mardi 02 décembre, son verdict dans l'affaire d’un célèbre marabout, Serigne Assane Mbacké et de ses quatre co-accusés. Ils ont été condamnés à cinq (5) ans de prison ferme pour « crime de corruption de mineurs, traite de personnes à des fins sexuelles, détournement de mineurs et actes contre nature ». En sus de cette peine, ils devront payer une amande de 200 000 F Cfa.



En revanche, le juge a acquitté les cinq accusés notamment Serigne Assane Mbacké, 41 ans, Khadim Samb alias Dibor, le chanteur religieux, Abdourahmane Lô, réceptionniste de l’hôtel Nina, Ibrahima Badiane, commerçant, et Baïdy Hamady Sow, du chef de "viol".



Pour rappel, lors du procès tenu le 5 novembre dernier, le ministère public avait requis 10 ans d’emprisonnement contre chacun des prévenus. La présumée victime, O. Diouf, âgée de 16 ans et élève en classe de Seconde au moment des faits survenus en juin 2022, avait réclamé 50 millions de FCFA au titre des dommages et intérêts. T. Khamary, également concerné par l’affaire, n’avait formulé aucune demande sur le plan civil.