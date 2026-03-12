Période de Ramadan et de Carême : 70 tonnes de vivres distribuées aux personnes vulnérables à Kolda

À Kolda (sud), un vaste élan de solidarité se manifeste en cette période de jeûne marquée à la fois par le Ramadan et le Carême. Le maire de la commune, Mameboye Diao, a procédé à la distribution de 70 tonnes de vivres au profit des couches les plus vulnérables de la population, principalement des veuves et des chefs de ménages à faibles revenus.



Cette initiative vise à soulager les familles confrontées à de nombreuses dépenses durant cette période de jeûne. L’opération d’assistance a démarré le 8 mars dernier, une date qui coïncide avec la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Depuis lors, la distribution se poursuit progressivement dans les différents quartiers de la ville.



Contrairement aux années précédentes, l’opération se déroule cette fois-ci dans une relative discrétion, avec un ciblage précis des bénéficiaires. Selon une source proche de l’édile, les bénéficiaires sont essentiellement des personnes inscrites dans le Registre national unique, un dispositif national permettant d’identifier les ménages les plus vulnérables.



Notre source précise également que ce geste de solidarité est une initiative personnelle du maire. Bien qu’il soit aujourd’hui à la tête de la municipalité, Mameboye Diao aurait tenu à poser cet acte en tant que fils de Kolda, fidèle à une tradition de partage et d’entraide qu’il perpétue chaque année pendant les périodes de jeûne.



À travers ce geste, l’édile entend ainsi renforcer la solidarité communautaire et apporter un soutien concret aux familles les plus démunies de la capitale du Fouladou en cette période spirituelle particulièrement exigeante sur le plan social et économique.