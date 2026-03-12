Affaire Pape Cheikh Cissé et Pierre Robert : 82 mandats de dépôt décernés aux accusés

Dans l’affaire des présumés homosexuels impliquant Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé, Zale Mbaye, Ouzin Keita et Cie, et celle des « formateurs au sexe » de Pierre Robert qui secoue le Sénégal depuis plusieurs mois, le juge du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye (banlieue de Dakar) a délivré un total de 82 mandats de dépôts contre ses présumés homosexuels.



39 mandats de dépôts décernés dans l’affaire Pape Cheikh Diallo et Cie

Dans l’affaire Pape Cheikh Diallo et Cie, le bilan provisoire de l'enquête menée, depuis février, par la Brigade de recherches (Br) de Keur Massar, est de 40 arrestations et 39 mandats de dépôts. Les deux dernières personnes arrêtées entre Thiès et Dakar ont été écrouées par le juge du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye pour « association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH, blanchiment de capitaux et trafic de drogue ». Selon le journal Libération, les déclarations de l'une d'elles, en l'occurrence l'étudiant Saliou Diallo, risquent de conduire à d’autres arrestations. Ce dernier aurait affirmé avoir entretenu, à plusieurs reprises, des rapports sexuels payants avec Pape Cheikh Diallo et Ibrahima Magib Seck, écroués bien avant lui. Il a également cité d'autres de ses partenaires qui sont gendarmes désormais dans le collimateur des gendarmes.



15 mandats de dépôts délivrés dans l’affaire de Ouzin Keita et ses 13 acolytes



Poursuivi pour des faits similaires, à la suite d'une information judiciaire confiée au doyen des juges, le magistrat instructeur a décerné 15 mandats de dépôt visant Ouzin Keita (39 ans) et les personnes interpellées avec lui dans un appartement situé à Ouest-Foire. Tous ont été inculpés pour « association de malfaiteurs, proxénétisme, actes contre nature, chantage à caractère sexuel et escroquerie ». Dans son réquisitoire introductif, le parquet a aussi visé X ce qui présage une prolongation des investigations par délégation judicaire.



14 personnes écrouées dans l’affaire Pierre Robert



Le même juge est en charge du dossier du prédateur français Pierre Robert et de ses fameux «formateurs au sexe». A la suite de l'exécution d'une Commission rogatoire française au Sénégal et de leurs arrestations par la Division des Investigations Criminelles (DIC), Amath Lô (21 ans, « formateur » ainsi que 13 autres personnes ont été écroués pour « association de malfaiteurs, traite d'êtres humains en bande organisée, proxénétisme en bande organisée, transmission volontaire du VIH/Sida, viol commis sur des mineurs, actes de pédophilie, actes contre nature mais aussi détention et usage de drogue ».



Deux (02) mandats de dépôt : l’étudiant Omar Sall et le restaurateur Stéphane Gabriel Preira



Le juge du premier cabinet a également décerné deux mandats de dépôt contre l'étudiant Omar Sall et le restaurateur Stéphane Gabriel Preira pour « actes contre nature et transmission volontaire VIH ». Selon la Brigade de recherches (Br) de Dakar, ces derniers apparaissent comme des membres d'un réseau structuré qui organisait, via des applications comme WhatsApp, des rencontres sexuelles. Omar Sall a cité parmi ces partenaires d'une nuit un « célèbre journaliste rencontré fortuitement au Plateau » dont il n'a pas donné l'identité.



12 mandats de dépôts décernés aux présumés homosexuels interpellés à Saint Louis



À Saint-Louis, une information judiciaire pour des faits similaires est en cours au premier cabinet d'instruction. Dans un premier temps, le magistrat instructeur a écroué Ndiawar Seck (32 ans) ainsi que d’autres personnes. Lors de leurs interrogatoires, ils sont passés aux aveux. Ensuite, les gendarmes, notamment ceux de la Section de recherches et de la Brigade de recherches de Saint Louis, ont encore interpellé Béchir Ben Abdou Sané et 03 autres personnes dans cette affaire. Les 12 accusées ont été placées sous mandat de dépôt.