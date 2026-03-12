L’Angleterre fulmine contre Chelsea après la gifle reçue par le PSG

La désillusion est immense pour Chelsea. Longtemps dans le coup face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes, les Blues ont finalement coulé dans un final complètement fou pour s’incliner (5-2) lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Une défaite lourde qui résonne d’autant plus fort qu’elle avait des airs de revanche pour les Parisiens, après la finale très polémique de la Coupe du Monde des Clubs remportée par Chelsea l’été dernier, une soirée qui s’était terminée dans la tension et une altercation impliquant notamment Luis Enrique. Cette fois, le scénario a été inverse. Pendant plus d’une heure, les Londoniens ont répondu coup pour coup aux Parisiens avant de totalement s’écrouler dans les vingt dernières minutes.



En conférence de presse, Liam Rosenior est apparu marqué par ce scénario cruel. L’entraîneur de Chelsea n’a pas cherché à masquer sa frustration ni la difficulté de la tâche qui attend désormais son équipe avant le match retour à Stamford Bridge. «On est quand même contents de notre performance. Les 15-20 dernières minutes étaient complètement folles. On a été punis par une très bonne équipe. Quand on regarde le score ça fait mal vraiment. Pendant 75 minutes, on était vraiment bien. Filip Jørgensen a très bien joué, ça fait partie du football. À ce moment-là à 2-2, on était proches de marquer un 3e but, il y a aussi le hors-jeu de Pedro. Le 5e but fait vraiment mal aussi». Les Blues devront remonter trois buts pour espérer voir les quarts de finale et l’ambiance autour du club londonien paraît soudain bien plus lourde. À écouter les premiers échos venus d’Angleterre, la confiance semble largement entamée après cet effondrement spectaculaire.



«Sacre Bleu ! Chelsea s’effondre face au PSG»

La presse britannique ne s’est d’ailleurs pas montrée tendre avec les Blues. Pour Sky Sports, la rencontre a « rapidement tourné au cauchemar » pour Chelsea. La chaîne souligne que l’équipe était encore pleinement dans la course jusqu’aux vingt dernières minutes avant d’encaisser trois buts coup sur coup. Les médias anglais rappellent également que ce type de scénario commence à devenir familier pour les hommes de Rosenior, déjà coupables de plusieurs contre-performances en championnat face à des équipes comme Burnley ou Leeds encore récemment : «un scénario malheureusement trop familier. Cette performance a quasiment anéanti leurs chances de qualification pour les quarts de finale.». Selon Sky Sports, Chelsea continue de payer son manque de sang-froid dans les moments clés, un défaut qui a totalement fait basculer la rencontre à Paris. Les critiques se sont surtout concentrées sur le poste de gardien de but. Le Daily Mail a qualifié la décision de Rosenior de se passer de Robert Sánchez de « désastreuse », pointant la bourde de Filip Jørgensen sur le troisième but parisien comme le tournant du match. Le Guardian évoque également une « gêne immense » autour du portier danois après sa relance ratée qui a offert le but à Vitinha. De son côté, The Sun parle d’une erreur « catastrophique » qui a quasiment anéanti les espoirs londoniens avant même le match retour.



Même tonalité du côté du Daily Mirror qui résume brutalement la soirée en une formule : «Sacre Bleu ! Chelsea s’effondre face au PSG : une erreur fatale provoque un gouffre et réduit à néant les espoirs des Blues. Les Blues semblaient bien partis pour obtenir le match nul jusqu’à ce que leur gardien, Filip Jorgensen, commette une énorme erreur, offrant ainsi aux tenants du titre de la Ligue des champions l’opportunité de quasiment sceller le sort de la rencontre». Chelsea semblait tenir le nul avant que son gardien n’ouvre un gouffre presque impossible à combler. Au-delà du seul cas Chelsea, c’est tout le football anglais qui ressort frustré de cette première manche européenne. Aucune équipe de Premier League n’a réussi à s’imposer lors de ces 8es de finale aller. Manchester City a été balayé (3-0) par le Real Madrid, Arsenal a déçu avec un nul face au Bayer Leverkusen (1-1), Liverpool s’est incliné à Istanbul contre Galatasaray (1-0) et Newcastle n’a pas résisté au retour du FC Barcelone (1-1) en fin de match. Sans oublier l’humiliation totale infligée par l’Atlético de Madrid à un Tottenham d’Igor Tudor en crise (5-2) Dans ce contexte morose, l’effondrement de Chelsea à Paris symbolise parfaitement une semaine européenne noire pour l’Angleterre. À moins d’un improbable miracle à Stamford Bridge, la colère pourrait bien laisser place à une profonde inquiétude outre-Manche.