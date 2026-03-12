Fin de mission pour GaindeSat-1A : « La vraie réussite de GaindeSat, ce sont les compétences et l'écosystème créé », selon le Pr Gayane Faye

Le satellite GaindeSat-1A s'est consumé lors de sa rentrée dans les couches denses de l'atmosphère à 04:38:45 UTC. Pour le Pr Gayane Faye, cet épilogue « n'est pas un événement extraordinaire ». Il explique que pour un satellite de cette taille, dépourvu de système de contrôle d’attitude (ADCS), la perte progressive d'altitude est inévitable. Si la période opérationnelle était estimée entre 12 et 24 mois, « le pic de l'activité solaire observé en 2025 a précipité sa descente », portant sa mission à 17 mois.



Quant au coût de l'opération (environ 700 millions de FCFA), le coordonnateur de SenSat précise que ce montant englobe bien plus que l'objet spatial. Il s'agit d'un « programme de transfert de compétences et de technologies » incluant la formation d'ingénieurs et la création d'un centre de contrôle au sol. « La vraie réussite de GaindeSat n'est pas le satellite lui-même : ce sont les compétences et l'écosystème qu'il est en train de créer », souligne-t-il. Selon lui, acheter un satellite prêt à l'emploi aurait été moins coûteux, mais « nous aurait laissés sans autonomie technologique ».



Selon le coordonnateur, le programme spatial sénégalais s'accélère avec des objectifs de souveraineté accrus. Le lancement du GaindeSat-1B est prévu pour l'été 2026. Il est actuellement « en cours de fabrication par les ingénieurs de SenSat sans coaching extérieur », annonce le Pr Faye. Le modèle GaindeSat-1D sera « entièrement assemblé au Sénégal, dans notre futur centre », ajoute-t-il. Pour s'affranchir de la dépendance aux lanceurs étrangers, le Professeur révèle : « nous sommes en train de travailler sur un projet de fusée ».



D'après le coordonnateur le futur du projet s'articule autour de GaindeSat-2, une constellation de satellites plus volumineux dédiée à l'imagerie de haute résolution. Plus d'une soixantaine de structures étatiques ont déjà été sensibilisées pour identifier leurs besoins en données satellitaires. « Les études techniques seront terminées d'ici juin », affirme le Pr Faye, précisant que les premiers lancements de cette nouvelle phase pourraient intervenir vers 2028. En attendant, le bilan global de la mission GaindeSat-1A a été transmis aux plus hautes autorités de l'État pour préparer la suite de la stratégie spatiale du Sénégal.