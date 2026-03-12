L’armée malienne accusée d’avoir tué sept civils dans la zone frontalière avec la Mauritanie et le Sénégal

Au Mali, l’armée malienne est accusée d’avoir tué 7 civils dans la zone frontalière avec la Mauritanie et le Sénégal. Les sources locales qui accusent les Famas sont multiples. C’est une région où les groupes jihadistes sont très actifs. Les autorités du Mali n’ont fait aucune déclaration à la suite de la mort de ces personnes.

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">