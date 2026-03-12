Fédération sénégalaise de football : des soupçons de conflits d’intérêts secouent le Comité exécutif

Moins de deux mois après le sacre des «Lions de la Teranga» à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, la Fédération sénégalaise de football (FSF) est secouée par des remous. Selon les révélations du quotidien L’Observateur, cette situation est due à un projet de déménagement contesté vers un siège à 360 millions FCFA par an et des soupçons de conflits d’intérêts sur la billetterie du match Sénégal-Gambie.



Au cœur des tensions, la FSF veut faire un «déménagement imminent à la Cité Keur Gorgui, quartier d’affaires dakarois, dans un immeuble flambant neuf, qui appartient à un international sénégalais en activité». Cette initiative vise à regrouper tous les démembrements de la Fédération, y compris la Ligue professionnelle, qui occupait les anciens locaux de la FSF, sis à Foire (Dakar). Alors que le montant mensuel du loyer est estimé à 30 millions FCFA, selon le quotidien, des membres du Comité exécutif (Comex) reprochent au Président Abdoulaye Fall d’avoir piloté le projet «en "solo", sans consultation préalable de ses pairs».



Les membres du Comex ayant opposé leur «veto catégorique» à ce projet estiment que la FSF possède déjà au Point E (Dakar) un immeuble «plus adéquat», récemment libéré après une bataille remporté par l’ancien président Augustin Senghor.



Des soupçons de conflits d’intérêts dans la vente des billets du match amical Sénégal-Gambie



A ce dossier immobilier s’ajoute un prétendu litige financier, en rapport avec le match amical opposant le Sénégal à la Gambie, prévu le 31 mars 2026, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. «La polémique a débuté avec la vente annoncée des tickets du match sans que la Commission des finances et de l’audit de la FSF ne soit informée officiellement. En règle générale, toute procédure de cette envergure doit transiter par elle», explique le quotidien.



La responsabilité de la vente des tickets a été attribuée à Bamba Ba, président de la Commission Marketing, Sponsoring et Développement numérique de la FSF. Ce dernier, responsable de la Ligue de football de Saint-Louis et du Club de Linguère, est visé par des accusations de conflits d’intérêt, en raison d’un cumul de «deux fonctions incompatibles», étant donné qu’il serait le prestataire chargé de la confection et de la vente des billets, toujours selon L’Observateur.



Face à toutes ces allégations qui font planer des tensions, la FSF a convoqué une «réunion d’urgence» ce jeudi 12 mars, qui aurait pour but, entre autres, de clarifier les conditions dans lesquelles le marché de billetterie a été attribué et de justifier l’absence de concertation avec les organes financier de l’Institution.