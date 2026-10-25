Sénégal : Mgr Joseph Badji succède officiellement à Mgr Jean-Pierre Bassène à la tête du diocèse de Kolda

Un changement majeur vient de s'opérer à la direction de l'Église catholique en Casamance. Dans un communiqué diffusé samedi 24 octobre 2026, les autorités ecclésiastiques ont annoncé une transition à la tête de la circonscription religieuse locale. Le souverain pontife, le Pape Léon XIV, a entériné la passation de pouvoir entre l'équipe sortante et son successeur désigné.



« La Nonciature apostolique au Sénégal a l’honneur d’informer que Sa Sainteté le Pape Léon XIV a accepté, ce jour, la renonciation de Son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Bassène à la charge pastorale du Diocèse de Kolda, conformément aux dispositions du Code de droit canonique relatives à la limite d’âge », renseigne le texte.



Ayant atteint le terme réglementaire de son mandat, le premier responsable quitte ses fonctions, cédant instantanément sa place à son ancien adjoint. Déjà présent sur le terrain en tant que proche collaborateur, Monseigneur Joseph Francis Janvier Badji assume désormais la pleine autorité sur la gestion spirituelle et administrative de la communauté.



«En conséquence, Monseigneur Badji succède immédiatement à Monseigneur Bassène dans le gouvernement pastoral du diocèse de Kolda, avec les droits et les obligations attachés à la charge d’évêque diocésain. Une célébration solennelle marquant le début de son ministère pastoral aura lieu le 12 décembre 2026, en la cathédrale Notre-Dame-des-Victoires de Kolda », toujours le document.