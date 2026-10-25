Réparations en Gambie : Banjul perçoit 2,5 millions de dollars issus de la cession des actifs de Yahya Jammeh

Les autorités américaines ont procédé au reversement de 2,5 millions de dollars à la Gambie. Selon des informations de nos confrères de RFI, cette somme provient de la liquidation judiciaire d'une propriété immobilière détenue par l'ancien chef de l'État dans la région de Washington. Cette enveloppe financière a été intégralement versée à la Commission nationale des réparations afin d'alimenter les dispositifs d'indemnisation destinés aux victimes des exactions commises sous le magistère dictatorial de Yahya Jammeh.



La résidence américaine, estimée à plusieurs millions de dollars, était l'une des 281 propriétés de l'ancien dictateur gambien. En 2022, les États-Unis ont obtenu le droit de vendre la propriété au motif qu'elle avait été acquise grâce à des «produits criminels et à des fonds publics gambiens détournés».



L'ancien président gambien Yahya Jammeh, qui a dirigé le pays d'une main de fer de 1994 à 2017, est principalement reproché d'avoir commis ou ordonné de graves violations des droits humains, des crimes économiques et des abus sexuels.



Yahya Jammeh vit en exil en Guinée équatoriale depuis janvier 2017, après sa défaite électorale face à Adama Barrow. Les autorités gambiennes et la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) misent sur un tribunal spécial pour le juger ainsi que ses complices. Elles sont appuyées par les conclusions de la TRRC et par des programmes de réparations pour les victimes (financés notamment par la restitution de ses avoirs).