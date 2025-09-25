Activement recherché par la DIC, Madiambal Diagne annonce son arrivée en France

Le journaliste et patron de presse Madiambal Diagne, activement recherché par les services de sécurité après avoir ignoré une convocation de la Division des investigations criminelles (DIC), se trouve actuellement en France. Il l’a lui-même annoncé sur son compte X (anciennement Twitter).
« Suis arrivé en France depuis ce 24/9/2025. J'ai quitté le Sénégal le soir même de l'opposition par la Police à mon départ pour la France. J'ai tenu à me donner quelques pour préparer ma défense », a écrit le patron du groupe Avenir Communication.
Il a ajouté : « Je reviendrai dans quelques jours pour faire face à mes responsabilités ».
Pour rappel, Madiambal Diagne est cité dans un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) l’impliquant dans une opération financière suspecte d’un montant de 21 milliards de FCFA.
Par ailleurs, dans le cadre de cette affaire, son épouse, présentée comme la gérante de l’une de ses sociétés, a été placée en garde à vue, selon des informations publiées ce jeudi dans la presse.
