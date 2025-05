Activités des gouvernements scolaires : le ministère de l’Éducation durcit le ton face aux dérives

Le ministère de l’Éducation nationale du Sénégal a réagi à des comportements jugés « obscènes » observés lors d’activités organisées par des Gouvernements scolaires dans certains établissements publics et privés. Dans une circulaire datée du 14 mai 2025 et signée par le ministre Moustapha Guirassy, l’État appelle à un encadrement strict de ces initiatives scolaires qui compromettent les valeurs fondamentales du vivre-ensemble au sein de l’espace éducatif.



Selon la note, transmise aux Inspecteurs d’Académie, il a été constaté que « des élèves adoptent des comportements obscènes contraires à nos valeurs durant ces manifestations, ce qui met en péril la consolidation des acquis en matière de cohésion sociale et de respect des normes scolaires. »



Face à cette situation, le ministre instruit l’application immédiate de plusieurs directives « la validation obligatoire du contenu des activités par les chefs d’établissement ou directeurs d’école avant leur tenue. Interdiction formelle de toute activité pouvant entraîner des comportements à caractère obscène. Supervision rigoureuse de tous les plans d’action des Gouvernements scolaires, à travers la chaîne de responsabilités administratives. »



Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de l’arrêté ministériel n° 024830 du 8 octobre 2024, relatif aux règlements intérieurs des établissements d’enseignement. Le ministère insiste sur le respect strict de ces orientations pour préserver le cadre éducatif et moral des écoles sénégalaises.