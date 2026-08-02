Activités portuaires et aériennes : l’ANSD livre le bilan d'étape des échanges en mai 2026

Les échanges commerciaux et les flux de transport internationaux du Sénégal maintiennent leur rythme au terme du cinquième mois de l'année 2026. Le bulletin mensuel de l'ANSD dresse l'état des lieux du trafic maritime au Port Autonome de Dakar et de la fréquentation aérienne.



Au Port Autonome de Dakar, porte d'entrée majeure de l'économie nationale, les volumes de marchandises enregistrés à l'entrée et à la sortie traduisent le niveau des importations et des exportations du pays. Ces chiffres sont complétés par l'analyse détaillée des groupes de produits échangés, notamment les produits alimentaires, les énergies-lubrifiants et les demi-produits.



Sur le plan de la navigation aérienne, les statistiques intègrent la plateforme de l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) ainsi que le réseau des aérodromes régionaux (Saint-Louis, Tambacounda, Cap Skirring, Kédougou). Les flux de passagers et de fret aérien confirment la connectivité croissante des régions de l'intérieur. Sur le volet de l'emploi et de la création d'entreprises, les nouvelles immatriculations au NINEA témoignent du dynamisme de la création de structures formelles, dans un contexte de suivi des effectifs salariés et de la masse salariale globale du secteur structuré.