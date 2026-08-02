Économie : le pétrole brut et les hydrocarbures propulsent les exportations du Sénégal à 5 805,6 milliards de FCFA en 2025

Les exportations sénégalaises ont enregistré une hausse spectaculaire de 48,5 % en 2025, portées par le déploiement massif des ventes d'huile brute de pétrole, le démarrage des expéditions de gaz naturel liquéfié et la dynamique de l'or. Cette transformation structurelle de l'économie nationale s'accompagne toutefois de contre-performances marquées dans les filières agricoles et agroalimentaires traditionnelles.



L'année 2025 consacre le basculement officiel du Sénégal dans le cercle des nations exportatrices d'hydrocarbures. D'après la Note d'analyse du commerce extérieur publiée par l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), la valeur totale des exportations de marchandises du pays s'est établie à 5 805,6 milliards de FCFA en 2025, contre 3 909,1 milliards de FCFA en 2024. Cela représente un bond exceptionnel de 1 896,5 milliards de FCFA en un seul exercice.



Au cœur de cette expansion historique figure l'huile brute de pétrole, devenue le tout premier poste d'exportation du pays. Les recettes issues des ventes de pétrole brut ont atteint 1 528,0 milliards de FCFA en 2025, contre 464,6 milliards de FCFA en 2024, enregistrant une hausse globale de 228,9 %.



Ce flux de pétrole brut s'est principalement dirigé vers deux grands marchés mondiaux. L'Europe a absorbé la majeure partie des cargaisons pour une valeur de 978,6 milliards de FCFA, contre seulement 162,9 milliards en 2024. De son côté, le marché asiatique a capté 427,6 milliards de FCFA de brut sénégalais, marquant également une progression par rapport aux 293,0 milliards enregistrés l'année précédente.



Gaz naturel liquéfié (GNL) et produits raffinés : la consolidation du pôle énergétique

L'essor énergétique du pays ne se limite pas à la seule extraction de pétrole brut. L'exercice 2025 a été marqué par le démarrage effectif des exportations de gaz naturel liquéfié (GNL), générant 125,9 milliards de FCFA de recettes nouvelles pour les caisses de l'État. Ces premières expéditions de GNL ont trouvé preneurs notamment sur le marché africain pour 41,6 milliards de FCFA et sur le marché asiatique à hauteur de 6,5 milliards de FCFA.



En parallèle, l'industrie de transformation pétrolière nationale confirme sa solidité. Les exportations de produits pétroliers raffinés ont progressé de 8,7 %, passant de 791,9 milliards de FCFA en 2024 à 860,6 milliards de FCFA en 2025. Ce secteur demeure la colonne vertébrale des approvisionnements énergétiques sous-régionaux, puisque 659,8 milliards de FCFA de ces produits raffinés ont été acheminés vers les pays du continent africain, en particulier au sein de l'espace CEDEAO/AES.



L'or non monétaire frôle les 1 000 milliards de FCFA

Deuxième pilier des recettes d'exportation du Sénégal, l'or non monétaire a bénéficié d'une conjoncture internationale très favorable et d'un niveau d'extraction soutenu. Les expéditions d'or ont rapporté 978,0 milliards de FCFA en 2025, contre 588,0 milliards de FCFA en 2024, soit une hausse de 66,3 %. À l'instar du pétrole brut, l'or extrait des mines du sud-est du pays est massivement orienté vers le marché européen, qui en a importé pour 715,2 milliards de FCFA en 2025, contre 452,3 milliards un an plus tôt.



Les autres ressources minières et produits dérivés continuent d'apporter une contribution importante à l'assiette commerciale. L'acide phosphorique a maintenu un flux régulier vers les industries d'engrais asiatiques, notamment en Inde. Les expéditions d'engrais minéraux et chimiques vers les marchés africains ont plus que doublé, passant de 13,7 milliards à 29,3 milliards de FCFA. Enfin, le ciment hydraulique conserve ses positions régionales, tandis que le titane et le zircon continuent d'approvisionner les chaînes industrielles internationales.



Produits de la mer : nette hausse des crustacés et coquillages

Le secteur de la pêche présente un bilan globalement positif, tiré vers le haut par les produits à forte valeur ajoutée. Les ventes de crustacés, mollusques et coquillages ont progressé de 41,9 %, s'établissant à 126,0 milliards de FCFA en 2025 contre 88,8 milliards de FCFA en 2024.



Le marché européen reste le principal débouché pour ces produits halieutiques, avec 109,1 milliards de FCFA d'achats enregistrés en 2025 contre 68,7 milliards de FCFA en 2024. De leur côté, les exportations de poissons frais de mer ont maintenu des volumes soutenus à la fois vers la sous-région et vers les pays européens.



Contre-performances : effondrement de l'arachide non grillée et chute des conserves de poisson

Sans la baisse brutale observée dans certaines filières agroalimentaires traditionnelles, la croissance des exportations sénégalaises aurait atteint des sommets encore plus élevés. Les ventes d'arachides non grillées à l'extérieur se sont effondrées, passant de 65,3 milliards de FCFA en 2024 à seulement 1,4 milliard de FCFA en 2025, soit une chute drastique de plus de 97 % liée aux arbitrages de commercialisation et au repli des acheteurs asiatiques. En revanche, l'huile brute d'arachide a enregistré un sursaut sur le marché asiatique, atteignant 18,4 milliards de FCFA contre 2,2 milliards en 2024.



Dans le même temps, les expéditions de la filière de transformation de conserves de poissons ont chuté de 44 %, s'établissant à 37,6 milliards de FCFA en 2025 contre 67,1 milliards de FCFA l'année précédente, pâtissant directement des difficultés d'approvisionnement en matière première industrielle.



Répartition géographique : l'Europe repasse en tête devant l'Afrique

L'envolée des ventes de pétrole brut et d'or a profondément remanié la carte des partenaires commerciaux du Sénégal en 2025. L'Europe redevient la première destination des marchandises sénégalaises en captant 41,8 % des exportations globales, soit 2 424,8 milliards de FCFA, en hausse de 127,8 % par rapport aux 1 064,3 milliards de 2024.



Le continent africain occupe la deuxième position en représentant 28,9 % des exportations globales, pour un total de 1 680,0 milliards de FCFA. La sous-région CEDEAO/AES absorbe à elle seule 86,4 % de ce flux continental, soit 1 451,7 milliards de FCFA, tirée par les carburants raffinés, le GNL, les engrais et les cigarettes qui atteignent 40,0 milliards de FCFA.



L'Asie représente 18,2 % des exportations globales avec 1 056,6 milliards de FCFA, portée par le brut et les produits chimiques. Enfin, malgré les opportunités théoriques offertes par l'accord commercial AGOA, les ventes vers le continent américain restent marginales en ne pesant que 4,5 % du total, soit 261,3 milliards de FCFA.