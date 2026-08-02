BTP et Industrie : suivi des indices de coûts et de production à la fin du premier semestre 2026

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) a rendu publics les indicateurs de suivi du secteur secondaire pour le mois de mai 2026. Les données traduisent les évolutions conjointes des prix des matériaux de construction et de la production industrielle nationale.



Dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP), l'ANSD suit de près l'évolution de l'Indice du Coût de la Construction (ICC), établi sur la base 100 au premier trimestre 2022. Les relevés de mai 2026 mettent en lumière les variations des prix des matériaux majeurs (ciment, fer à béton, granulats) dans l'agglomération de Dakar et sur l'ensemble du territoire national, fournissant une grille d'analyse pour les promoteurs et entreprises du BTP.



Parallèlement, l'Indice Harmonisé de la Production Industrielle (IHPI) et l'Indice des Prix à la Production Industrielle (IPPI) permettent d'évaluer le niveau d'activité des usines sénégalaises ainsi que les tensions sur les coûts de fabrication à la sortie d'usine. Ces indicateurs sectoriels s'inscrivent dans un contexte d'ajustement des ventes d'électricité (basse, moyenne et haute tension), qui reflètent le niveau global de demande énergétique des ménages et du tissu industriel national.