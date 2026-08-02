Touba : les pèlerins dénoncent les coupures d’électricité, la Senelec évoque «un sabotage»

Selon les informations relayées par la RFM dans son journal de 12h, alors que le Grand Magal de Touba se tient ce dimanche 02 août, des quartiers de la ville sainte et des localités de la commune font face à des coupures récurrentes d’électricité.



Certaines familles ont même perdu des provisions de Magal, comme c’est le cas d’Ahmadou Bamba Sall, habitant du quartier Darou Minam 2. «Notre quartier est soumis à des coupures d'électricité de plusieurs heures, parfois jusqu'à 8 heures par secteur», a-t-il déploré, dénonçant aussi la forte chaleur et la perte de certaines provisions.



Face à cette situation, interrogée par nos confrères, la Société nationale d’électricité du Sénégal (Sénélec) admet la réalité et dénonce des actes de sabotage de son réseau par des gens qui interrompent l'alimentation des postes. Pour le reste, des pannes de fusibles causent principalement les perturbations.



«Ce que nous avons remarqué depuis hier (samedi), c'est des actes de sabotage dans différents secteurs où des pannes sont déclarées par les clients. Et lorsque les équipes d'intervention arrivent sur place, elles trouvent qu'au niveau du poste, le départ qui alimente l'ensemble des clients est ouvert. Donc ces actes de vandalisme sont causés par des personnes qui s'y connaissent», a déploré Abdoul Ndiaye, chef du service de la distribution de la Sénélec à Diourbel, Touba et Bambey.



Par ailleurs, il a appelé les populations à coopérer pour débusquer les auteurs des «actes de sabotage», tout en assurant que les équipes sont mobilisées pour régler la situation.