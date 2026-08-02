Importations 2025 : légère contraction de 0,5 % malgré la hausse des achats de riz et de blé

La facture globale des importations sénégalaises s'est légèrement tassée à 6 973,9 milliards de FCFA en 2025. Ce repli marginal s'explique par la réduction des achats de carburants finis et d'équipements industriels, bien que la pression sur les produits alimentaires de base comme le riz et le blé demeure très soutenue.



Un repli contenu par le démarrage du raffinage et le frein sur les équipements

Après plusieurs années de hausse continue, les acquisitions de marchandises du Sénégal à l'étranger ont enregistré un léger fléchissement de 0,5 % au cours de l'exercice 2025. Selon les chiffres publiés par l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), le montant total des importations en valeur CAF (Coût, Assurance et Fret) s'est établi à 6 973,9 milliards de FCFA, contre 7 161,4 milliards de FCFA un an plus tôt, soit un gain de plus de 187 milliards de FCFA sur la facture nationale.



La principale cause de ce tassement réside dans la baisse de la facture d'approvisionnement en produits pétroliers finis. Ces derniers sont ressortis à 1 371,3 milliards de FCFA en 2025 contre 1 592,3 milliards de FCFA en 2024, traduisant le rôle croissant de la transformation locale et l'ajustement des besoins énergétiques.



Parallèlement, le secteur des biens d'équipement et des fournitures industrielles a marqué le pas. Les importations de machines et appareils destinés aux autres industries ont chuté à 140,2 milliards de FCFA contre 207,1 milliards de FCFA en 2024. Le poste regroupant les autres machines et appareils s'est quant à lui contracté de plus de 50 milliards de FCFA pour s'établir à 611,8 milliards de FCFA, tandis que les acquisitions d'ouvrages en métaux communs ont reculé à 179,2 milliards de FCFA.



La dépendance alimentaire pèse lourdement sur le portefeuille national

Si les importations énergétiques et industrielles ont reflué, la facture des céréales de base continue d'alourdir les charges extérieures du pays. Le riz conserve une place prépondérante dans les achats alimentaires du Sénégal. Principalement importé depuis les pays d'Asie, le riz a coûté 275,6 milliards de FCFA aux importateurs nationaux en 2025, marquant une hausse par rapport aux 250,1 milliards de FCFA déboursés au cours de l'exercice 2024.



Le secteur de la meunerie a également sollicité massivement les marchés extérieurs pour répondre à la demande locale en pain et dérivés. Les importations de froment et méteil (blé), principalement en provenance du continent américain, ont connu une hausse spectaculaire. Elles ont atteint 27,9 milliards de FCFA en 2025, alors qu'elles ne s'élevaient qu'à 4,3 milliards de FCFA lors de l'exercice précédent.



L'Europe et l'Asie fournissent les trois quarts des produits

La structure géographique des approvisionnements du Sénégal reste dominée par deux blocs continentaux majeurs qui fournissent ensemble près de 75 % des marchandises entrant dans le pays.



L'Europe demeure le tout premier fournisseur du Sénégal en fournissant 40,0 % du total des importations, soit une valeur de 2 789,7 milliards de FCFA en 2025. Ce chiffre est toutefois en baisse de 9,5 % par rapport aux 3 083,6 milliards de FCFA enregistrés en 2024. Ce recul provient essentiellement de la baisse des achats européens de produits pétroliers finis (903,3 milliards de FCFA contre 1 165,6 milliards en 2024), de métaux communs et de matériel de transport terrestre.



L'Asie se classe au deuxième rang avec 34,5 % des parts de marché et des ventes à destination du Sénégal évaluées à 2 405,3 milliards de FCFA, en hausse de 7,9 %. La dynamique asiatique a été tirée par des achats massifs d'autres matériels de transport qui sont passés de 28,9 milliards à 202,7 milliards de FCFA, de métaux communs pour 215,0 milliards de FCFA, sans oublier le riz et les produits textiles.



L'Afrique et l'Amérique complètent le tableau des approvisionnements

Le continent africain occupe la troisième position parmi les fournisseurs avec 15,6 % du total. Les importations en provenance des pays africains se sont établies à 1 091,4 milliards de FCFA en 2025, connaissant une quasi-stabilité par rapport aux 1 086,3 milliards de FCFA de 2024. Cette légère progression de 0,5 % a été soutenue par l'augmentation des achats de carburants finis continentaux (117,4 milliards de FCFA) et de tabac brut.



Enfin, les importations en provenance du continent américain ont enregistré un bond de 16,0 %, passant de 521,1 milliards de FCFA en 2024 à 616,1 milliards de FCFA en 2025. Cette hausse s'explique principalement par les commandes de produits pétroliers raffinés américains (140,8 milliards de FCFA contre 61,9 milliards en 2024), les livraisons de blé et les équipements mécaniques. Les importations résiduelles proviennent d'Océanie à hauteur de 0,3 % du volume global.